Kamer wil zelfstandige positie KLM opnieuw vastleggen

Dat blijkt uit een motie van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra, die mede ondertekend is door CDA, PVV, PvdA en D66. Daarin staat dat 'wenselijk' is dat het kabinet afspraken uit 2015 hierover herbevestigt.



Destijds beloofde de toenmalige top van Air France-KLM dat er geen activiteiten of banen van KLM meer zouden worden overgeheveld naar Parijs, dat KLM zelf over de financiën mocht gaan en dat Nederland de landingsrechten zou behouden van KLM voor Schiphol.



De afgelopen jaren is de top van Air France-KLM echter al meermaals gewisseld en heerst er grote onrust en stakingsbereidheid onder de Franse werknemers van het concern, die zich verzetten tegen reorganisaties. Hierdoor bloedt de luchtvaartmaatschappij financieel flink. Dat raakt ook het KLM-onderdeel.