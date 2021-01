Kamer zet besluit over Lelystad Airport in de ijskast

Minister blijft voor opening van grotere luchthaven Lelystad

24 januari Wat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) betreft, gaat de opening van de uitgebreide luchthaven Lelystad gewoon door, ook al is door de coronacrisis het luchtvaartverkeer drastisch afgenomen. In het tv-programma Buitenhof zei ze dat "we nog niet weten hoe de luchtvaart zich gaat ontwikkelen maar dat we blijven vliegen, staat vast". Bovendien was volgens haar al gepland dat het aantal vluchten op Lelystad langzaam zal groeien nadat het is geopend. Na twee keer uitstel is dat voorzien in november.