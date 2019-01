Kamer zet streep door langere proeftijd werknemers

Politiek wil ophelde­ring over Argentijn­se berichten rond belasting­ont­dui­king Máxima

29 januari Politiek Den Haag wil opheldering van premier Rutte over nieuwsberichten uit Argentinië, waaruit zou blijken dat koningin Máxima een economisch delict begaat in haar vaderland. Volgens de Argentijnse onderzoekswebsite El Cohete a la luna (‘De raket naar de maan’) meldt Máxima niet de juiste waarde van bezittingen in Patagonië, in het zuiden van het land, aan de overheid.