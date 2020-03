Kamerlid Diks wordt wethouder in Groningen

GroenLinks’er Isabelle Diks vertrekt uit de Tweede Kamer. Ze wordt wethouder in Groningen, zo maakt de partij bekend. Diks raakte eind vorig jaar in opspraak omdat zij een hoge vergoeding ontving op basis van haar woonplaats Leeuwarden, terwijl ze het leeuwendeel van haar tijd in een gekochte woning in Den Haag doorbracht.

Volgens een persbericht dat de fractie uitbracht, heeft de Groningse GroenLinks-fractie een beroep op Diks gedaan ‘vanwege haar brede bestuurlijke ervaring en grote netwerk in Noord-Nederland’. Daarmee is fractieleider Jesse Klaver meteen ook een Kamerlid kwijt dat hem de afgelopen maanden hoofdbrekens kostte.

Wachtgeld

Eerst bleek Diks nog wachtgeld te ontvangen, omdat zij voorafgaand aan haar Kamerlidmaatschap een beter betaalde functie had als wethouder in Leeuwarden. In de Volkskrant zei ze aanvankelijk dat ze wachtgeld wilde omdat ze als wethouder gewend was geraakt aan een ‘bepaald bestedingspatroon’.

Later schreef HP/De Tijd dat Diks met man en hond in Den Haag woonde en niet in Leeuwarden, de plaats die zij bij de Tweede Kamer als woonplaats had opgegeven. Zo ontving ze 46.000 euro reiskostenvergoeding.

Integriteitsonderzoek

De nieuw aangestelde integriteitsadviseur van de Tweede Kamer deed daar onderzoek naar en meldde begin deze maand dat Diks de regels niet had overtreden, maar dat dat vooral kwam omdat de regels erg onduidelijk zijn. Diks voelde zich vrijgepleit, maar besloot wel ‘om een gebaar te maken’ door een deel van de vergoeding terug te storten. Voor de partij was de kwestie daarmee ‘afgedaan'.

Partijleider Klaver sprak in het persbericht met geen woord over deze twee schandaaltjes binnen zijn fractie. Hij stelde dat de GroenLinks-fractie ‘haar moet gaan missen’. ,,Maar de grootste stad van het noorden krijgt er een sterke wethouder bij. Veel succes, Isabelle!” Tom van den Nieuwenhuijzen is de eerstvolgende op de GroenLinks-kandidatenlijst uit 2017; het is nog niet duidelijk of hij de zetel zal accepteren.