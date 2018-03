Kamerlid PvdA: Kappers moeten letten op huiselijk geweld

CDA wil dat Brussel ingrijpt in Oost­vaar­ders­plas­sen

7 maart Het project met grote grazers in de Oostvaardersplassen is zo ‘gruwelijk mislukt’, dat Brussel er moet ingrijpen. In vragen aan de Europese Commissie dringt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik aan op spoedmaatregelen.