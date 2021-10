Kamerlid Van Haga mag weer op LinkedIn

Podcast Het belasting­pa­ra­dijs van Wopke en het formatiepa­ra­dijs van Mark

4 oktober Daar was ie dan ein-de-lijk: een soort doorbraak in de verkenning. D66 wil alsnog formatiegesprekken gaan voeren met ChristenUnie. Maar is die keuze verstandig? En gaat, zoals de partijen beweren, er nu wel anders gewerkt worden door het toekomstige kabinet? Ondertussen ligt CDA-minister van Financiën Wopke Hoekstra onder vuur vanwege investeringen via een belastingparadijs.