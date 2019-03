Kamervoorzitter Arib: Haat en geweld dichterbij dan we dachten

,,Gisteren bleken haat en geweld nog dichterbij te zijn dan we dachten’’, zei Kamervoorzitter Kahdija Arib voorafgaand aan de minuut stilte. Eerst ging ze in op de aanslag in Christchurch, daarna sprak ze over de aanslag van gisteren in de Utrechtse tram. ,,We hebben nog niet alle antwoorden. We weten niet wat de motieven zijn van de dader. We weten niet of het om een terroristische aanslag gaat. Wat we wel weten, is dat Nederland diep getroffen is. Opeens gingen de beelden van aanslagen die we eerder hebben gezien van Brussel, Londen en Parijs over ons eígen Utrecht.’’