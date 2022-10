Kamervoorzitter overweegt aanscherping gedragsregels na FvD-actie tegen journaliste

Bergkamp noemt de actie van Van Meijeren ‘ongepast en ongehoord'. In een reactie laat ze weten: ,,Mensen moeten veilig en prettig hun werk kunnen doen in het Tweede Kamergebouw. Dat geldt ook voor journalisten. Niemand moet met een draaiende camera overvallen worden in of bij hun werkkamer. Laat staan dat er heimelijk geluidsopnames worden gemaakt. Dat Gideon van Meijeren dit wel heeft gedaan in het Tweede Kamergebouw neem ik hoog op en ik heb hem dat zelf gisteren direct laten weten. Daarnaast kijk ik of regels aangescherpt moeten en kunnen worden.’’