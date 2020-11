Kandidatenlijst GroenLinks: jong, vrouw en Randstedelijk

Op de kandidatenlijst van GroenLinks, die wordt gedomineerd door de huidige Kamerleden, staan meer vrouwen dan mannen. Ook jongeren zijn ruim vertegenwoordigd, net als mensen met een diverse culturele en seksuele achtergrond. Wel wonen vrijwel alle kandidaten in de top van de lijst in de Randstad.

In de top-10 staan twee nieuwkomers. Senna Maatoug, nu beleidseconoom bij het ministerie van Financiën, staat op 5. De Leidse is volgens de kandidatencommissie ‘welbespraakt’ en ‘een talentvolle nieuwkomer’. De Amsterdamse klimaatactivist Kauthar Bouchallikht staat op 9. Met haar wordt ‘een icoon uit de nieuwe klimaatgeneratie’ naar Den Haag gehaald, aldus GroenLinks. Als Bouchallikht wordt gekozen, zou zij het eerste Kamerlid zijn dat een hoofddoek draagt.

De partij leunt bij de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 verder sterk op de zittende Kamerleden. Al eerder werd duidelijk dat partijleider Jesse Klaver de lijst weer gaat trekken. Na Corinne Ellemeet, nummer 2, maakt Tom van der Lee de top-3 compleet. De hoogste stijger op de lijst is Laura Bromet, die in de Tweede Kamer het woord voert over landbouw. Zij gaat van plek 15 bij de vorige verkiezingen naar plek 4 nu.

Talenten

,,Ons team van ervaren Kamerleden heeft zich de afgelopen vier jaar warm gedraaid in de oppositie. Dat sterke team vullen we aan met de grootste talenten uit onze beweging”, stelt Klaver. ,,Met deze lijst willen we GroenLinks voor het eerst in de geschiedenis in de regering brengen.” Op de lijst staan 23 vrouwen en 17 mannen. Zestien kandidaten zijn geboren in de jaren tachtig, vijf in de jaren negentig.

Voor alle zittende Kamerleden is er een plekje op de lijst, al moeten Nevin Özütok (17) en Tom van den Nieuwenhuijzen (22) wel genoegen nemen met een lagere plek dan in 2017. Wim-Jan Renkema, in 2017 nog nummer 16, staat niet op de lijst. Hij zou, op eigen verzoek, lijstduwer willen worden.

Ledenreferendum

De leden van GroenLinks hebben het laatste woord over de lijst. In een online ledenreferendum kunnen zij stemmen over de volgorde van de kandidaten. Het referendum wordt van 14 tot en met 28 november gehouden.

Al eerder werd bekend dat Kathalijne Buitenweg (in 2017 nog de nummer 2) en oud-partijleider Bram van Ojik zich niet meer verkiesbaar stellen.

