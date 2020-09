Kerncentrales, geen windmolens en zonnepanelen: ‘Nederland Rommelland, dat wil ik niet’

interview Koolmees waarschuwt: Herverde­ling belasting­geld loopt tegen grenzen aan

15 september De verschillen in de samenleving worden groter door de coronacrisis. Aan wat knoppen draaien om de koopkracht van kwetsbaren op peil te houden is straks niet meer voldoende, waarschuwt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. ,,We moeten oppassen dat we niet de verkeerde weg inslaan.”