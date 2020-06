Kick Out Zwarte Piet boos: ‘Gesprek Rutte met antiracisten is pr-stunt’

De actiegroep zegt niet te zijn uitgenodigd, terwijl ze aan de basis heeft gestaan van de grote Black Lives Matter-demonstraties van de afgelopen weken. Het gaat Rutte meer om de publiciteitsstunt in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar dan om ‘een oprecht gesprek om institutioneel en anti-zwart racisme concreet te gaan bestrijden’, meent de club.



Rutte spreekt vanmiddag rond 13.00 uur op het Catshuis met een aantal mensen ‘die deelnam aan de anti-racismedemonstraties en anderen die zich in het racismedebat mengen’, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gistermiddag. Maar KOZP zit dus niet aan tafel en ook rapper Akwasi, die onder vuur kwam te liggen na een omstreden toespraak op het Dam-protest deze maand, zou niet zijn uitgenodigd. Drie andere organisatoren van de demonstraties, kregen ook geen uitnodiging.



De RVD bevestigt noch ontkent de berichtgeving. Namen worden vooraf niet bekendgemaakt, aldus een woordvoerder.



KOZP is ook ongelukkig met het gespreksonderwerp, namelijk hoe het gesprek over racisme in de samenleving op een goede manier gevoerd kan worden en wat hiervoor nodig is. Volgens de demonstranten zou Rutte juist moet focussen op beleid om discriminatie aan te pakken. ‘We zien dit als een afleidingsmanoeuvre om het niet te hebben over de oproepen van o.a. de EU en het ECRI om een nationale aanpak voor de bestrijding van racisme te formuleren.’