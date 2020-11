Kick Out Zwarte Piet walgt van 'racistische' Facebookpost CDA-medewerker: 'Wij zijn sprakeloos’

Een medewerker van een Limburgse CDA-fractie is tegen de lamp gelopen nadat hij op Facebook een aanhanger van Kick Out Zwarte Piet uitlachte. Jeroen van Eijkelenburg, kandidaat raadslid voor CDA Meerssen, heeft op last van zijn eigen fractie het omstreden bericht verwijderd. ,,Wij hebben hier niets mee te maken en vinden het schandalig wat ons lid op Facebook heeft geschreven”, laat raadslid Agnes Jonkhout aan deze site weten.

Van Eijkelenburg reageerde onder een Facebook-bericht van deze site, waarin stond dat Aytmara Hersisia, een aanhanger van Kick Out Zwarte Piet, bij het protest in Maastricht werd omsingeld door honderden tegenstanders. Van Eijkelenburg richtte zich direct tot Hersisia. ,,De naam van de persoon is echt Nederlands hoor. Ik vind het niet prettig als buitenlandse mensen in hun eigen taal praten”, schreef Van Eijkelenburg in zijn grappig bedoelde reactie.

Afschuw

Onder het inmiddels verwijderde bericht werd met afschuw gereageerd. ,,Gatver, wat een kinderachtige reactie”, schreef iemand. Een ander haalde eveneens hard uit. ,,Bij het CDA zullen ze trots op je zijn. Meld je daar je racistische gedachten ook?” Het wordt niet helemaal duidelijk wat Van Eijkelenburg nu precies bedoelt, maar voor CDA-raadslid Agnes Jonkhout gaat het wel een grens over. ,,Dit is werkelijk ongehoord. Wij gaan hem hier direct op aanspreken. Dit hoort niet in onze fractie thuis.” Van Eijkelenburg heeft per sms aan Jonkhout laten weten dat hij het bericht eraf heeft gehaald. Het is niet duidelijk of de kwestie hiermee is afgedaan.

Kick Out Zwarte Piet walgt van het bericht van de medewerker. ,,Zo gaat het al jaren in de politiek. Prijsschieten zonder consequenties”, verzucht woordvoerder Elvin Rigters. ,,Eigenlijk verbaast het me niet eens meer. Dit zit zo diepgeworteld in de Nederlandse samenleving, en helaas ook in de gemeentepolitiek. Ik vraag mij af of hier überhaupt lering uit wordt getrokken. Ik verwacht van niet. Dit zal wel wel weer geen consequenties hebben.”

Rigters heeft vooral te doen met Aytmara Hersisia, de vrouw die door de CDA-medewerker werd beschimpt. ,,Zij heeft al een afschuwelijke dag achter de rug, en dan krijgt ze online ook nog dit voor haar kiezen van iemand waarvan je het niet hoort te verwachten. Ik ben sprakeloos, echt.”