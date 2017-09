Kiesdrempel weerhoudt Duitse Tuinenpartij niet

De Duitse kiesdrempel vereist dat een partij minstens 5 procent van de stemmen haalt om in aanmerking te komen voor parlementszetels. Dat moet voorkomen dat de volksvertegenwoordiging wordt versnipperd over een heleboel partijtjes die moeilijk kunnen samenwerken. Maar dat weerhoudt veel partijen niet het toch te proberen.

Naar verwachting slagen slechts zes partijen erin zondag zetels in de Bondsdag te behalen. Dat is een groot aantal voor Duitse begrippen en het worden er zelfs zeven als de Beierse christendemocraten (CSU) apart gerekend worden.

Maar ondanks de drempel doen toch 42 partijen aan de parlementsverkiezingen mee. Zo is er de Maagdenburgse Tuinenpartij die hoopt een totaal nieuwe ,,Donkergroene stroming in de politiek'' te worden. Doel is een ecologische, meer sociale en welvarende wereld, aldus de website.

De partij werd in 2013 door 'Wutbürger' (boze burgers) opgericht toen de gemeente Maagdenburg dreigde 162 volkstuintjes op te offeren voor een bouwproject. Punt één van het partijprogramma stelt dan ook dat tuinen en volkstuinen beschermd moeten worden en nooit ,,het slachtoffer van belangen van derden mogen worden''. De Donkergroenen beklemtonen dat ze er voor iedereen zijn en niet alleen voor Maagdenburgers of Duitsers die tuinieren.

Specifiek

Tal van partijen streven specifieke doeleinden na, zoals Die V-Partei, voor vegetariërs en veganisten. De V-Partei wil alle vlees uit de supermarkt weren en heel lage belastingen op biologisch voedsel. Die Violetten willen meer spiritualiteit. Daarvoor moet er een basisinkomen voor iedereen komen. Wanneer de materiële zorgen over het bestaan wegvallen, kan iedereen zich onbezorgd in de spiritualiteit storten.