Kiezer ergert zich aan Den Haag dat vooral met zichzelf bezig is

Scheidend informateur Herman Tjeenk Willink hield de Tweede Kamer woensdag een spiegel voor. Hij had met ‘ongemak’ geluisterd naar het debat over hoe het nu verder moet met de formatie. ,,Hoe zouden al die ellenlange debatten over de introspectie in Den Haag overkomen op mensen in het land die verwachten dat ze gekozen hebben voor een snelle formatie en een kabinet dat snel een aantal dringend noodzakelijke maatregelen moet nemen’’, zei hij.