‘Kiezer moet opvolger Juncker kiezen’

De strijd om de macht gaat de komende weken naar een hoogtepunt. Op 23 februari is er een top van staats- en regeringsleiders over dit onderwerp, de Europese commissie bepaalt haar houding formeel pas vlak voor die top. De lidstaten zijn nog erg verdeeld over de Europese lijsttrekker, de verhouding is ongeveer fiftyfifty.



Tegenstanders zijn volgens de gespecialiseerde website Politico behalve Rutte ook president Macron en hun collega’s van Tsjechië, Hongarije, Litouwen, Polen, Portugal en Slowakije. Juncker zei gisteren dat er naar zijn aanvoelen al ‘bijna een meerderheid’ van lidstaten tegen is. Hij is bang voor een openlijke confrontatie en roept de tegenstanders op hun verzet op te geven.



Het parlement besloot vanmorgen ook wat te doen met de 73 Britse zetels die vanwege de brexit bij de verkiezingen eind mei volgend jaar ‘over’ zijn. Een deel ervan verdwijnt: het parlement gaat terug van 751 zetels nu naar 705 straks (min 46). Die 46 blijven beschikbaar voor als er tussentijds nieuwe lidstaten bijkomen. De resterende 27 zetels worden verdeeld over lidstaten die op dit moment onderbedeeld zijn. Nederland hoort daarbij en springt van 26 zetels nu naar 29 straks. Frankrijk en Spanje krijgen er elk vijf zetels bij.



Het voorstel om een beperkt aantal zetels te reserveren voor een transnationale lijst werd verworpen. Nederlanders hadden dan bijvoorbeeld kunnen stemmen op een Belg, Duitser of Spanjaard. Tegenstanders spraken vanmorgen van ‘een constitutionele Frankenstein’ en vonden dus in meerderheid dat Europa aan dit soort noviteiten niet toe is.