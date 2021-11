Kiezers in elf gemeentes naar de stembus: verkiezingen zijn grote test voor FvD

Thierry Baudet laat er geen misverstand over bestaan. Ook de gemeenteraadsverkiezing in Uden gaat over de ‘verschrikkelijke coronarepressie’. ,,Een vaccinpaspoort, regels, QR, er is geen plek meer waar we heen kunnen, behalve straks misschien...Uden”, zei de Forum-leider, op campagne, dit weekend.



In Noord-Brabant en in Noord-Holland zijn vandaag verkiezingen in elf gemeentes. Verschillende gemeentes en dorpen gaan daar namelijk op in de vier nieuwe fusiewoonplaatsen Land van Cuijk, Maashorst, Dijk en Waard en Purmerend. 250.000 kiezers mogen daarom vandaag al naar de stembus, de nieuw gekozen gemeenteraden starten dan op 1 januari.