Kijk hier live: wekelijkse persconferentie met premier Rutte

Analyse Meer dan ooit een troonrede van de koning

15 september Wie niet beter weet, zou denken dat koning Willem-Alexander een nieuwe coronatoespraak houdt in de Grote Kerk. Maar het is de troonrede van 2020, waarin hij ongekend veel persoonlijke ruimte krijgt van premier Rutte om het Nederlandse volk toe te spreken en te bemoedigen. Het is de kracht van Rutte dat hij hem een half jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen die ruimte gunt.