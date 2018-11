Kinderen mogen ministers vuur aan de schenen leggen

Kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit Almere, Lisse, Middelburg, Enschede en Panningen bijten het spits af in deze nieuwe jaarlijkse traditie. Het Kindervragenuurtje begint om 12.30 uur. De scholen zijn geselecteerd om de vraag die ze willen stellen.



,,Met het Kindervragenuur willen we jongeren heel letterlijk betrekken bij ons werk’’, aldus Kamervoorzitter Khadija Arib. ,,Ook al mogen zij nog niet stemmen, in de Kamer vertegenwoordigen we ook hún stem.’’ Ze doet in haar uitnodiging een beroep op alle basisschooldocenten: ,,Het is belangrijk dat ook kinderen de kans krijgen om zich uit te spreken over thema’s die zij op de politieke agenda zouden willen zetten. Zo kunnen zij al meedoen met onze parlementaire democratie. Ik zie hun vragen heel graag tegemoet!’’



Het Kindervragenuur vindt plaats op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind en in het jaar dat de Tweede Kamer 100 jaar algemeen kiesrecht viert. Het was een voorstel van D66-Kamerlid Rens Raemakers, dat steun kreeg van alle partijen behalve Forum voor Democratie. Kinderen hebben volgens het Kamerlid vaak het gevoel dat hun mening niet op prijs wordt gesteld. Hij vindt dat kinderen echte inspraak verdienen.