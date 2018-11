Klaas Dijkhoff komt, maar de VVD hoopt niet te snel

'Heel eerlijk gezegd baal ik ervan dat ik hier nu weer een stuk over zit te typen. Ik ben de zwartepietdiscussie, met de extremisten aan beide kanten, meer dan beu', schrijft VVD-kroonprins Klaas Dijkhoff maandag in een Facebookbericht. Desnoods moet er wat hem betreft maar een demonstratieverbod komen. En dus weet hij deze week weer alle aandacht op zich gericht.



Dijkhoff beweert wel dat hij ervan baalt, maar hij weet precies wanneer hij een steen in de vijver moet werpen om zich te profileren. Tenslotte is hij degene die de VVD-kiezer straks naar de stembus moet zien te krijgen. Zo ging het ook met zijn blog over een mogelijke vaccinatieplicht, zijn vertrek uit de katholieke kerk en zijn pleidooi voor kernenergie.



Hij stelt zich in die filmpjes op als de redelijke oom die in nuchtere gewonemensentaal het gezond verstand bepleit. Het is een toon die kiezers moet aantrekken, ook van buiten het VVD-kamp. Zijn filmpje over Zwarte Piet scoort binnen twaalf uur 3100 likes en wordt zevenhonderd maal gedeeld.