Klaver: ‘Akwasi vergelijken met Zwarte Piet is gewoon racisme. Punt uit’

commentaar Een partij zonder standpun­ten geeft te denken

30 juni De Partij voor de Toekomst en Go fuseren. Bij de meeste mensen zal bij beide namen niet direct een lichtje gaan branden. De Partij voor de Toekomst is de nieuwe partij die de Kamerleden Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen hebben opgericht nadat ze met veel bombarie vertrokken bij respectievelijk 50Plus en de Partij voor de Dieren met behoud van hun zetel. En Go is de partij van voormalig Forum voor Democratie-voorzitter Henk Otten die na vertrek bij de partij op eigen titel de Eerste Kamer in ging.