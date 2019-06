Klaver en Asscher: goed pensioenakkoord, maar kabinet moet het wel waarmaken

Volgens Asscher liggen er toezeggingen op vier punten die voor de linkse partijen van groot belang zijn: het voorlopig bevriezen van de aow-leeftijd, een regeling die erin voorziet dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen, bescherming voor zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheid en het voorkomen van kortingen op pensioenen voor een groot groep Nederlanders.



,,Dit akkoord is goed voor jong en oud. Wij hebben onze wensen neergelegd en die heeft kabinet verwerkt’’, aldus Asscher. Ook Klaver is enthousiast over het akkoord. ,,We hebben intensief samengewerkt met de PvdA. Ik zou zeggen: linkse samenwerking loont. Heel veel mensen krijgen de kans eerder te stoppen met werken. Dat is echt enorme winst.’’



De politiek leiders benadrukken wel dat het kabinet nu aan het werk moet om alles waar te maken. ,,Wij willen kunnen toetsen voordat we kunnen stemmen’’, aldus Asscher.



GroenLinks en PvdA staan in principe achter het gehele pakket, maar bekijken wel per wet of ze steun geven. ,,Het komt allemaal aan op de uitwerking’’, stelt Klaver vast. ,,Het valt of staat met solidariteit, collectiviteit, betaalbaarheid van het contract en de zekerheid voor mensen. We zullen het kabinet de komende jaren kritisch blijven volgen.’’