Klaver: Geef werknemer inspraak bij salaris topbestuurder

Dat kondigt partijleider Jesse Klaver vanavond, aan de vooravond van het GroenLinks-congres in Zwolle, aan. Volgens Klaver verdienen de topfunctionarissen in het bedrijfsleven gemiddeld 171 keer meer dan een werknemers.

Eerste stap

,,Niemand vindt het normaal dat een CEO van een groot bedrijf binnen twee dagen een heel jaarsalaris kan verdienen. Politici kunnen het niet meer laten bij morele verontwaardiging, dit is het moment om tot wetgeving over te gaan.’’

Polman

Toenmalig Unilever-topman Paul Polman had in een geruchtmakend interview met deze krant ook kritiek op ‘een oppositiepartij’ die rond de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting stelde die tax meteen weer in te voeren als de partij aan de macht zou komen. Daarmee doelde hij op GroenLinks, dat destijds een herstelwet opperde.