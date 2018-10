Kleine demo vóór Zwarte Piet bij rechtszaak snelwegblokkeerders

De groep Friezen blokkeerde de snelweg op 18 november net voorbij Joure om zo te verhinderen dat twee bussen vol anti-Zwarte Piet demonstranten door konden rijden naar Dokkum. Die laatste activisten hadden toestemming om in een speciaal vak langs de route van de intocht tegen Zwarte Piet te demonstreren. Een deel van de 34 verdachten wilde dat voorkomen door langzaam voor de bussen te gaan rijden, uiteindelijk zetten ze hun wagens op de snelweg stil. Door die actie ontstond een opstopping op de snelweg, op verzoek van de politie werd de blokkade uiteindelijk opgeheven. De bussen met demonstranten zouden doorrijden naar Dokkum, maar uiteindelijk verbood de loco-burgemeester van de gemeente de demonstratie omdat ze vreesde voor ongeregeldheden. De bussen zijn daarop door de politie terug geëscorteerd naar Amsterdam. Het Openbaar Ministerie stelt dat de rechtszaak van vandaag vooral niet over Zwarte Piet gaat. De 34 mannen en vrouwen die terecht staan worden verdacht van het verhinderen van een betoging en het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Een van hen, Jenny Douwes, moet ook voorkomen voor opruiing, zij plaatste enkele dagen voor de intocht een oproep om de activisten tegen te houden. Zelf stellen de 'pro-Pieten' juist ongeregeldheden te hebben willen tegen gaan door te voorkomen dat de activisten zouden gaan demonstreren. Er waren op dat moment duizenden mensen in Dokkum voor de intocht, waaronder veel kinderen.

'Onze cultuur'

De sfeer is overigens goed in en om de rechtbank. Twee mensen met een blauwe hanenkam gaan binnenkort trouwen, de een heeft de ander net ten huwelijk gevraagd. De verdachten kwam aan in een bus met sinterklaasmuziek.

De zaak begint met een uitleg van het Openbaar Ministerie waarom ze de 34 verdachten vervolgd. Daarna worden de zaken van 9 verdachten, in groepjes van drie, besproken. Morgen en donderdag volgen dan de resterende verdachten. Donderdag is er ook tijd gereserveerd voor twee activisten van Kick Out Zwarte Piet, die op 18 november in de tegengehouden bussen zaten. Zij staan niet terecht, maar maken als benadeelde partij, gebruik van hun inspreekrecht. De twee mannen die gaan inspreken, Jerry Afriyie en Mitchell Esajas, roepen hun sympathisanten op om ook te komen die dag.