Klimaatdoelen haalbaar, maar gaan fors meer kosten

Dat blijkt uit de analyse door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de voorstellen die het Klimaatberaad – onder leiding van VVD-prominent Ed Nijpels – in juli presenteerde. De maatregelen die Nijpels voorstelt hebben ‘het technisch potentieel’ het doel van 49 procent minder broeikasuitstoot in 2030 te halen, zo meldt het PBL.



Maar dat gaat de overheid jaarlijks wel zo’n drie tot vier miljard euro per jaar extra kosten. Die schatting is een stuk hoger dan de twee tot drie miljard euro per jaar waar het PBL in maart nog op rekende. ,,De werkelijke meerkosten, de lastenverdeling tussen burgers en bedrijven en de effecten op milieu, ruimte en werk hangen volledig af van de keuzes voor concrete (beleids)instrumenten die de komende maanden worden gemaakt”, aldus het PBL.



Opvallend is dat de rekening van de huidige voorstellen relatief hard neerslaat bij huiseigenaren. De tafel waar wordt onderhandeld over de gebouwde omgeving, onder leiding van Diederik Samsom, betaalt nu zo’n 140 euro per ton vermeden broeikasgasemissie. Dat is twee keer zo veel als bij de grote bedrijven in de industrie. Voor de landbouw zijn de kosten per vermeden ton CO 2 -uitstoot verreweg het laagst: 30 euro per ton.