Klimaatspijbelaars sluiten nieuwe acties toch niet uit na gesprek met ‘aardige man’ Rutte

Volgens de 17-jarige Pieter Lossie hebben de scholieren een belangrijk punt binnengehaald: de premier heeft beloofd meer te doen aan ‘jongerenparticipatie’. ,,Bij de klimaatonderhandelingen zitten bijna alleen maar oude mannen aan tafel”, zegt Pieter. ,,Ik heb Rutte gevraagd hoe dat kan, maar daar wist hij geen antwoord op. Hij heeft beloofd daar in de toekomst beter op te letten.”



Maar dan volgt een tweet van Youth for Climate. ,,Hoewel we een goed gesprek hebben gehad, zijn we nog niet tevreden. Daarom zullen we binnenkort weer met acties komen’’, valt te lezen. Romy van der Wansem, een van de actievoerders, zegt in een reactie: ,,We hadden een goed gesprek, maar we sluiten niet uit dat we volgende week gaan staken. Morgen komen we bij elkaar en hakken we de knoop door.”