Kluis ministerraad gaat straks open: wat besprak kabinet over Omtzigt en de toeslagenaffaire?

Het gaat om verslagen van vergaderingen die het kabinet in 2019 had over de toeslagenaffaire. Volgens premier Mark Rutte is er ‘niets onoorbaars’ gebeurd, maar na een reconstructie van RTL Nieuws vorige week concluderen diverse oppositiepartijen dat er wel degelijk doelbewust heikele feiten binnen de Trêveszaal gehouden zijn.

Deze kwestie sleept al langer dan een jaar. De Tweede Kamer toonde zich ontevreden omdat de informatieverstrekking onvolledig zou zijn, het kabinet stelt telkens dat niet alles gedeeld kan worden om individuele ambtenaren niet te beschadigen. Maar een ‘politiek motief’ speelt daarbij niet, herhaalt Rutte keer op keer. Dat gelooft een deel van het parlement dus niet.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm In de Rolzaal vergaderen de ministers sinds corona. © EPA

Daarom besloot het kabinet afgelopen vrijdag om open kaart te spelen. Vanavond vergaderen de ministers nog één keer over de details rond het vrijgeven van de informatie, in de loop van de avond zal er dan ‘een pagina of dertig’ met de Tweede Kamer gedeeld worden. Het gaat dan om twee versies van de notulen: de geanonimiseerde versies die eerder al gedeeld werden met de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en ook de complete verslagen.

Hoewel de besluitvorming zou deugen, erkent Rutte wel dat de verslagen vol ‘brisante’ onthullingen kunnen staan, ook omdat duidelijk wordt wie wat precies heeft gezegd. ,,Dat is nogal wat”, zei Rutte. ,,Iedereen gaat van alles in die notulen vinden.” Volgens RTL zou onder meer geklaagd zijn over de lastige vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich in het schandaal had vastgebeten.

Luister naar onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op scherp

Het openen van de kabinetskluis kan als een politieke ‘doos van Pandora’ uitpakken en verhoudingen tussen beoogde coalitiepartijen verder onder spanning zetten. Voor de hoofdrolspelers staat er veel op het spel. CDA-leider Wopke Hoekstra zou gezegd hebben dat hij Omtzigt probeerde te ‘sensibiliseren’ (tot rede brengen, red.). Als er meer details uitkomen, kan dat de toch al fragiele relatie tussen Hoekstra en Omtzigt verder schaden. D66-leider Sigrid Kaag won de verkiezingen met de belofte van ‘nieuw leiderschap’: als vanavond blijkt dat Kaag en partijgenoten zich in de Trêveszaal bedienden van oude politiek (klagen over Kamerleden bijvoorbeeld), betekent dat een forse kras voor Kaag.

En Rutte zelf zal ondertussen moeten vrezen voor de kans op een nieuw kabinet onder zijn leiding: hij overleefde het pre-formatiedebat ternauwernood, nieuwe onthullingen over zijn ‘Rutte-doctrine’ maken de vorming van een kabinet Rutte-IV alleen nog maar lastiger.

Tjeenk Willinks missie

De verkenning van een nieuwe coalitie crashte na het uitlekken van het pre-formatiememo (Omtzigt ‘functie elders’) en Ruttes vergeten gesprek over diezelfde Omtzigt.

Daarna probeerde de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink vooral tijd te kopen, zodat het wantrouwen wat zou afnemen. Tjeenk Willink schakelde een paar versnellingen terug en bood partijen zo de kans intern de boel op orde te krijgen. Maar de onthulling van RTL zet de zoveelste mijn op het Binnenhof op scherp: eerst moet dit explosief ontmanteld worden, voordat de formatie werkelijk verder kan, weten betrokkenen.

Bekijk al onze politieke video's in deze playlist.