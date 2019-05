Knops belooft minder geheimzinnigheid rond verbouwing Binnenhof

Kosten

De Kamerleden zijn ook bevreesd dat de kosten uit de hand gaan lopen. Knops belooft meer inzicht te geven in de financiën. Hij zal de Kamer twee keer per jaar op de hoogte stellen in een voortgangsrapportage. Voor 1 juli zal de Kamer het voorlopige ontwerp krijgen. Een ander punt van zorg voor de Kamer is het feit dat er een tweede architect voor het project is aangetrokken. Knops gaat met architectenbureau OMA, dat in eerste instantie de opdracht kreeg, en de nieuw aangetrokken architect Pi de Bruijn overleggen over ,,nadere taakafbakening en samenwerking".

OMA

De Bruijn heeft trouwens nog geen definitief ja gezegd op het aanbod van Knops. “Tot op heden heeft de heer De Bruijn dit aanbod in beraad.” De Bruijn was de ontwerper van het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer dat in 1992 is opgeleverd. Eerder was er vanuit de Kamer kritiek op de plannen van OMA voor de Tweede Kamer.

Als zijn aanpak niet werkt, wil de staatssecretaris een onafhankelijke derde aanstellen die een bindend advies moet geven over de architecten. Eenzelfde advies moet hij geven over het werk dat inmiddels is uitgevoerd.