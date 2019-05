Knops wil door als staatssecretaris en Buma niet opvolgen

,,Ik zit op het ministerie van Binnenlandse Zaken en daar ga ik nog even mee door”, zei hij vandaag voor aanvang van de ministerraad. Het fractievoorzitterschap is ‘gewoon niet aan de orde', aldus de Limburger en oud-militair. ,,Ik ga lekker door met wat ik doe.” Andere namen die worden genoemd als fractievoorzitter zijn onder anderen Pieter Heerma, Madeleine van Toorenburg en Harry van der Molen. De nieuwe fractievoorzitter wordt een tussenpaus. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen kiest het CDA een nieuwe partijleider en lijsttrekker.

Voelen

Op de vraag of De Jonge ambitie heeft om partijleider te worden, zei hij vandaag dat die vraag te vroeg komt. ,,De verkiezingen zijn pas in 2021 en er is voldoende tijd om ons daarop op voor te bereiden.”



Eerst moet er een nieuwe fractievoorzitter worden gekozen. ,,We moeten dingen in de goede volgorde doen.”