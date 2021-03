Komt er een nieuwe Kamervoorzitter? Uitdagers van Arib houden kaarten op de borst

Oud-verkenners door het stof: ‘Onze diepgevoel­de excuses’

19:57 De uitgelekte verkennersnota is een pijnlijke misser en had nooit zo mogen worden opgesteld, erkennen de voormalige verkenners. Dat over Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) ‘functie elders’ geschreven werd, is ‘zeer ongepast’.