Koning maakt zich grote zorgen over coronawinter

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zeer verontrust over de coronagolf die over Europa spoelt. Het koninklijk paar baalt enorm omdat ze hoopten van maatregelen af te zijn waar het kabinet nu op broedt. Ze gaven uiting aan hun gevoelens in een gesprek met de Nederlandse pers aan het einde van het driedaagse staatsbezoek aan Noorwegen.

Het gesprek vond plaats in de Noorse Koninklijke residentie Stiftsgarden in Trondheim. Zoals gebruikelijk wordt het paar niet geciteerd door de schrijvende pers. Vergelijkbare vragen en antwoorden kunnen wel worden uitgezonden door radio en televisie.

Willem-Alexander benoemde de saamhorigheid uit het begin van de coronacrisis en analyseerde dat die uit onzekerheid en angst voortvloeide. Hij ziet nu een gelatenheid, maar maakte zich ook zorgen over de verschillen die uitvergroot worden tussen gevaccineerden en de niet-gevaccineerden. Hierdoor raken de niet gevaccineerden steeds verder in het defensief.

Ga achter mensen in de zorg staan

Het grote besmettingsgetal van ruim zestienduizend past in een Europese trend van landen die pieken met hun cijfers, zo stelde Willem-Alexander. Ook Duitsland en Noorwegen kampen hiermee. Hij hoopt dat we het snel achter ons kunnen laten.

Hoewel iedereen ervan baalt hebben we er wel mee te dealen, aldus de koning. Hij leeft vooral erg mee. Zijn gedachten gaan vooral uit naar de medewerkers in de zorg die de nieuwe wintergolf op zich zien afkomen. Hun hoogste doel is, zo schetste de koning, naast de COVID-zorg ook de andere reguliere zorg te blijven verlenen. Hij meent dat de mensen in de zorg een fantastische prestatie proberen neer te zetten. Zijn oproep is dat iedereen achter de mensen in de zorg gaat staan.

Staatsbezoek Griekenland op losse schroeven

Koningin Máxima viel hem bij en baalde eveneens van de situatie. De winter komt er aan en iedereen wil bij elkaar zijn. Dat staat nu onder druk door dreigende maatregelen. Ook zinspeelde Willem-Alexander erop dat het staatsbezoek aan Griekenland mogelijk niet doorgaat vanwege de oplaaiende pandemie.

Binnenkort wordt duidelijk of Het Loo als kroondomein het hele jaar openblijft. Dan wordt inzichtelijk of en welke subsidie er wordt aangevraagd, zo kondigde Willem-Alexander aan. Hij schetste dat het om een natuurgebied gaat waar de mens welkom is, maar ook af en toe rust moet zijn.

Geen drijfjacht meer op het Loo

Vorige maand werd duidelijk dat Willem-Alexander nauwelijks een dag per jaar jaagt in Apeldoorn. Hij benadrukte dat het beeld is dat er in afgesloten kroondomein drijfjacht wordt uitgeoefend met een grote groep jagers. Maar dat is al sinds 2001 afgeschaft.

Willem-Alexander kreeg ook de vraag of hij niet jaloers was op koning Harald die het hele jaar kan jagen zonder dat er een haan naar kraait omdat het nu eenmaal bij de Noorse cultuur hoort. Hij was nooit uitgenodigd, vertelde hij. En dan kun je ook niet weten waar je eventueel jaloers op moet zijn.

