'Koning moet vaker met de trein'

Willem-Alexander en koningin Máxima zijn afgelopen mei per chartervliegtuig naar Luxemburg gereisd, voor een staatsbezoek. ,,Dit roept de nodige vragen bij mij op”, zegt D66-Kamerlid Joost Sneller. Hij hoopt dat de koning het goede voorbeeld gaat geven, zeker in een tijd waarin veel Nederlanders zich zorgen maken over klimaatverandering.



,,De koning en koningin hadden naar Luxemburg toch ook de trein kunnen pakken?”, zegt Sneller. ,,Er is niet voor niets een mooie koninklijke loge op station Hollands Spoor in Den Haag.” De D66’er roept de koning vandaag op – tijdens een debat over de begroting van het Koningshuis – om voor korte tripjes de trein te nemen in plaats van het vliegtuig.