Koolmees in gesprek met pensioenveld over dreigende kortingen

Koolmees erkende vanmiddag in debat met de Tweede Kamer dat een aantal, vooral grote pensioenfondsen er ‘bar slecht’ voor staan en dat dit deelnemers ‘rauw op het dak’ valt. Koolmees wil het gesprek aan met het pensioenveld, maar gaf tegelijkertijd een ‘winstwaarschuwing’ af: ,,Helaas is het soms nodig om pensioenen en de pensioenopbouw te verlagen”, aldus de minister.

Het voltallige parlement dringt er bij Koolmees op aan om ‘onnodige kortingen’ te voorkomen, zoals in het in juni afgesloten pensioenakkoord is afgesproken. Partijen zijn echter niet allemaal even duidelijk over welke kortingen zij zien als ‘onnodig’: PVV, SP en 50PLUS suggereren dat alle kortingen van tafel moeten, omdat pensioenfondsen zich door te strenge rekenregels arm moeten rekenen, menen zij. Tegelijkertijd roept bijvoorbeeld de PvdA op kortingen ‘zoveel mogelijk’ te voorkomen. ,,Los het op, zodat mensen niet zo hard worden getroffen als nu lijkt te gaan gebeuren”, aldus PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.