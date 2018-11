Korting op de rechtsbijstand is van tafel

In september had Dekker (VVD) nog gezegd dat de 400 miljoen euro die jaarlijks wordt uitgetrokken voor rechtsbijstand te veel was. Op zijn plannen om daarop te korten kwam veel kritiek.

Het bedrag van 400 miljoen blijft nu gehandhaafd. Wel wordt het geld anders uitgegeven.

,,Het nieuwe stelsel is erop gericht om geschillen eerder op te lossen", zei premier Mark Rutte vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ,,De oplossing komt centraal te staan, niet de procedure.” Volgens Rutte kraakt de rechtsbijstand in zijn voegen. Het beroep op de voorziening is de afgelopen zeventien jaar met veertig procent gestegen.

Gemoderniseerd

Maar die toegenomen juridisering lijdt lang niet altijd tot goede oplossing voor conflicten, vindt het kabinet. Daarom moet het stelsel dus worden gemoderniseerd. Dat gebeurt op vier manieren.

Er wordt werk gemaakt van meer informatie en beter advies, onder meer via online voorbeeldbrieven en juridische spreekuren dichtbij huis. Ten tweede gaat een onafhankelijke instantie in de toekomst bekijken in welke zaken gesubsidieerde rechtsbijstand wel nodig is en waar niet.