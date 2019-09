Kou lijkt uit de lucht tussen Kaag en Joodse organisatie

Ze had, zei minister Sigrid Kaag vanmiddag, nog overwogen om af te zeggen voor de bijeenkomst in het Mauritshuis. Maar een ‘annulering’ had ‘het gesprek’ onmogelijk gemaakt. ,,En dat is het laatste wat ik wil.’’

Want er was nogal wat te bespreken, tussen de Joodse organisatie CIDI en Kaag.

Zo had het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) toch al weinig met haar op, toen ze twee jaar geleden aantrad als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Palestijnenvriendje

Door haar huwelijk met een Palestijn klonken nog voor de beëdiging veroordelende woorden. Kaag zou een ‘Palestijnenvriendje’ zijn, de ‘schijn tegen’ hebben dat ze ook voor de Joodse gemeenschap zou kunnen opkomen. Zeker omdat haar man ooit onderminister was van PLO-leider Arafat.

Eenmaal in functie kwamen er beschuldigingen bovenop dat Kaag uit privémotieven miljoenen zou hebben toebedeeld aan een Palestijnse vluchtelingenorganisatie. Het kabinet wees de insinuatie van de hand: dat geld ging er al tientallen jaren heen uit naam van de regering. Maar de imagoschade leek al geleden.

Dus stond Kaag wel even te kijken toen er een uitnodiging van het CIDI op de mat viel. Daar was bovendien in te lezen dat een ‘deel van de CIDI-achteran’ een ‘zeker wantrouwen’ zou hebben ‘jegens haar persoon en haar ministerschap’. Kaag: ,,Een betere uitnodiging kun je natuurlijk niet ontvangen. Want daar wil ik wel over spreken’’.

Kink

Maar vrijdag kwam er opnieuw een kink in de kabel. Vier mensen die Kaag zelf mee had willen nemen naar de middag, waren volgens het CIDI ‘niet welkom’. ,,Omdat ze het CIDI voortdurend aanvallen en zwart maken.’’ Zo had Kaag twee leden van The Rights Forum (dat opkomt voor Palestijnen) uitgenodigd. Net als iemand van het Israël-kritische Een Ander Joods Geluid.

Dat zij afgebeld moesten worden, raakte haar ‘gemoed’. ,,Juist omdat ik in mijn carrière altijd streef mensen met verschillende standpunten bijeen te brengen.’’

Buiten dat wilde ze gistermiddag toch vooral het CIDI tegemoet komen. In haar speech erkende ze dat ‘verharding’ en ‘verruwing’ voelbaar is richting Joden. Dat het kabinet ‘oog heeft’ voor de Israëlische veiligheid en die van Joden. En zegt dat antisemitische incidenten ‘onacceptabel zijn’ en ‘geen seconde onderdeel’ mogen ‘vormen van onze samenleving’.

Gewantrouwd

Toch: dat ze gewantrouwd werd vanwege haar Palestijnse man, had haar verbaasd. Waar de voormalig topdiplomaat ook woonde - van Israël tot Egypte, Jordanië tot Syrië, van Soedan tot Libanon- nergens was ze ‘zo behandeld’. Ook na ‘26 jaar huwelijk’ kan ze de komaf van haar man scheiden van hoe ze naar het Palestijns-Israëlisch conflict kijkt. ,,Ja, ik kan dat echt.’’

En over haar wereldbeeld: ,,Ik zag ook berichten op Twitter dat ik moest bewijzen dat ik geen moslim ben. Nou, ik ben geen moslim. En mijn man is in de islam geboren, maar hij is al vele jaren atheïstisch.’’ Op de begrafenis van diens vader was zijn Israëlische jeugdvriend ‘de belangrijkste gast’. ,,Dat is mijn wereldbeeld: als mensen elkaar niet meer als mens zien, maar als de ander, krijg je verwijdering. Maar mijn streven is dialoog.”