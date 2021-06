Krijgsmacht onder de loep: 'Veel plannen die in de praktijk niet werken’

Dat concludeert de visitatiecommissie veiligheid en defensie in het derde en laatste jaarverslag. De commissie onder leiding van oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zegt dat de commandanten als werkgever verantwoordelijk zijn voor een veilige werkomgeving, maar dat zij in de praktijk afhankelijk zijn van opleidingen, aankoop van materieel en onderhoud waarover andere defensieonderdelen de baas zijn. Dat moet anders, adviseert de commissie. ‘Je kunt commandanten niet verantwoordelijk maken voor iets wat ze niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden’, zo valt te lezen in het rapport.



Na fatale ongevallen met een mortiergranaat in Mali en op een schietbaan in Ossendrecht, waarbij drie militairen om het leven kwamen, werd een speciale commissie ingesteld om de veiligheid bij de krijgsmacht onder de loep te nemen. Maar drie jaar nadat Defensie een plan van aanpak opstelde om de veiligheid voor militairen te verbeteren is de commissie die toeziet op de uitvoering ‘bezorgd’ over het tempo waarin de plannen worden uitgevoerd.