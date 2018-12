Kritiek of niet, de coalitie houdt vast aan renteverhoging studieleningen

De oppositie ziet dat anders. Volgens die partijen is de renteverhoging niet nodig voor de houdbaarheid van het leenstelsel en worden de studenten – die sinds 2015 hun studiebeurs moeten lenen – nu weer de dupe. Van Engelshoven bestreed dat. ,,Studenten gaan dit niet betalen. Dat doen de afgestudeerden als ze een goede baan hebben.’’

Regeringspartij CDA en oppositiepartij GroenLinks kregen het zwaar te verduren. Het CDA kreeg bij het afgelopen partijcongres een motie aan de broek die de partij opriep een streep te zetten door de renteverhoging. Die motie legt de fractie naast zich neer. Ook is niet geprobeerd onder de afspraak uit het regeerakkoord uit te komen. ,,Niemand heeft zich bij mij gemeld’’, aldus Van Engelshoven.

GroenLinks stond aan de wieg van het leenstelsel, maar verzet zich nu tegen de wijziging van de rentemaatstaf. Ze sprak over ‘verstoppertje’ omdat de renteaanpassing in geen enkel verkiezingsprogramma stond. SP’er Frank Futselaar had het liever over Cluedo. ,,Was het CDA’er Harry van der Molen met een loden pijp in de bibliotheek? Was het Eppo Bruins van de ChristenUnie met een kandelaar in de biljartkamer?’’

Doorrekeningen

Die twee partijen hadden het langer vastzetten van de rente allebei in hun doorrekeningen van het Centraal Planbureau staan. Allebei hadden zij in de formatie de inzet om de basisbeurs terug te brengen. Dat lukte niet, maar de verhoging van de rente bleef wél overeind.

Dat kwam CDA’er Van der Molen op veel kritiek te staan. ,,In de verkiezingscampagne beloofde het CDA de basisbeurs terug te brengen en nu maken ze het voor studenten nog slechter’’, vond Lisa Westerveld van GroenLinks. ,,De kostenstijging voor afgestudeerde studenten zal zeer beperkt zijn’’, stelde Van der Molen, die stelt dat het om een tientje per maand gaat. ,,De maatregel is daarom verdedigbaar.’’

De ChristenUnie bleef opvallend genoeg buiten schot, omdat de partij – tot verbazing van een aantal andere partijen – niet deelnam aan het debat. Partijleider Gert-Jan Segers had bij de Algemene Politieke Beschouwingen de schulden voor de jongste generatie ‘een molensteen’ genoemd en zei in een interview dat het leenstelsel ‘zijn langste tijd heeft gehad’. Toch gaf onderwijswoordvoerder Eppo Bruins de voorkeur aan een debat over luchtvaart en liet CDA’er Harry van der Molen ook namens hem spreken.

Ongelukkig

De renteverhoging is voor alle partijen – ook de coalitie – ongemakkelijk. ,,Het is niet ons plan, stond niet in ons verkiezingsprogramma of in onze doorrekeningen’’, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen. ,,Het is niet onze favoriete maatregel.’’

Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn ongelukkig met de uitkomst van het debat. De stemming van volgende week wordt ‘een zwarte dag’ voor studenten, aldus ISO-voorman Tom van den Brink.