Kritische Kamer vraagt les van onbevoegde niet mee te tellen als onderwijstijd

Het lerarentekort is daarbij het grootste op scholen in achterstandswijken. Juist bij die kwetsbare doelgroep, stelt SP-Kamerlid Peter Kwint, vijf dagen les, waarbij de onderwijsstof wordt herhaald, cruciaal. ,,Juist bij die scholen gaan we een dag onderwijstijd inleveren. Herkent u die zorg?”



Volgens Slob blijft ‘de insteek vijf dagen onderwijs’. Hij stelt dat ‘de beeldvorming op z’n zachts gezegd beroerd’ is. ,,Dit is niet het eerste waar scholen naar mogen grijpen.” Slob benadrukte dat het ‘een uiterste noodgreep’ is, waarbij strikte voorwaarden gelden. ,,Het is geen opvang, er moet onderricht worden gegeven.”



Het gaat dan bijvoorbeeld om muziekles door een muzikant, tekenles door een kunstenaar en techniek door een monteur. De onbevoegde ‘leraar’ mag geen taal of rekenen geven en er zit een limiet op hoeveel uur hij of zij voor de klas mag staan. ,,Dit zijn nóódplannen, dit is niet het nieuwe normaal.”