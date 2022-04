Kuiken gaat PvdA-fractie leiden: ‘Niet op de winkel passen’

Eerder deze week beloofde Kuiken 'niet op de winkel te passen’ de komende jaren, het ervaren Kamerlid (Kuiken zit sinds 2006 in het parlement) wil niet de boeken ingaan als tussenpaus. ,,Met een warm hart, nuchterheid en vrolijkheid wil ik aan de slag. Op de winkel passen is niet aan de orde, daarvoor zijn de problemen te groot”, zei Kuiken na afloop van de verkiezing.

,,Ik heb er heel veel zin in, maar het is ook spannend. Er ligt een grote klus voor ons. De gasprijzen en huizenprijzen drijven mensen tot wanhoop. Er is grote ongelijkheid, er is armoede. Ik ben zelf in armoede opgegroeid. Ik gun alle kinderen gelijke kansen op een mooie toekomst. Al deze problemen vragen een sterke PvdA.”