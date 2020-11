Kuipers: Zorg kan achterstanden hebben ingelopen per 1 april

Huisartsen schipperen met patiënten door sluiting spoedeisen­de hulp én ziekmeldin­gen: ‘De druk is hoog’

8:00 De druk op huisartsen in de Hoeksche Waard wordt groter. Vorige week waren op één dag vijf van de 24 doktersassistenten in de Hoeksche Waard ziek gemeld. ,,Omdat ze corona hebben of in afwachting zijn van de testuitslag. Het is een grote uitdaging.” De tijdelijke sluitingen van een aantal ziekenhuizen in de omgeving doet er nog een schepje bovenop.