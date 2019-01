Kunstenaar maakt hipsters van wereldberoemde personen: herken jij ze?

Commentaar VVD heeft gasdossier zelf verpest

11:43 Het hele gasdossier is mede door de VVD een puinhoop geworden, betoogt chef parlement Hans van Soest. De VVD wil de gewone man beschermen tegen ‘klimaatdrammers’, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de zorgen over hoe we straks ons huis moeten verwarmen.