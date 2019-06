Kwart gemeenten met coffeeshop wil meedoen aan wietproef: grote steden ontbreken

Dat is een kwart van de gemeenten die een coffeeshop hebben. Afgelopen maandag sloot de inschrijving voor burgemeesters om hun gemeenten aan te melden voor de proef met staatswiet, waarbij een half jaar legaal geteelde wiet via coffeeshops verkocht zal worden. Het experiment komt voort uit het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Opvallend: de vier grote steden ontbreken, omdat de opzet van de proef hen niet aanstaat. Ze maken bijvoorbeeld bezwaar tegen de eis dat alle coffeeshops in de gemeente moeten deelnemen aan de proef. Steden als Breda en Tilburg hebben zich wel aangemeld.

Selectie

In het regeerakkoord staat echter dat de proef met staatswiet wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten. Een onafhankelijke commissie - onder leiding van professor André Knottnerus - gaat bekijken welke gemeenten daadwerkelijk mee zullen gaan doen. Dat moet deze zomer bekend worden gemaakt. Het duurt dan nog wel een jaar of twee voor de legaal geteelde wiet in de coffeeshops ligt.