‘Laat mbo-studenten stagediscriminatie melden met app’

Samen met CDA-Kamerlid Anne Kuik doet hij vandaag in een debat over het mbo het voorstel om een meldapp te ontwikkelen. In de app moeten studenten gemakkelijk en op een laagdrempelige manier stagediscriminatie kunnen melden. ,,Het moet en kan moderner”, vindt zij. Maar ze wil voorkomen dat er, net als bij het meldpunt, nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. ,,Jongeren moeten de app wel downloaden. Dus ik wil dat die dan wel samen met de mbo’ers wordt ontwikkeld en dat er ook tips voor het solliciteren naar een stageplek in te vinden zijn.”



Ook de mbo-scholen moeten meldingen via de app gaan registreren, vinden de Kamerleden, waarna het bestaande landelijke meldpunt van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de klachten kan bundelen en analyseren. Als discriminatie wordt aangetoond, kan de SBB de licentie van een leerbedrijf intrekken. Zij mogen dan geen studenten meer opleiden.