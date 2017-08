Laatste kans voor deal lerarensalaris

Bij binnenkomst op het ministerie van Financiën wilden de hoofdrolspelers niets kwijt. De PvdA heeft gistermiddag tijdens het ingelaste begrotingsoverleg 'meerdere oplossingen' op tafel gelegd. Voorman Lodewijk Asscher probeert volgens ingewijden vooral tijd te winnen. Hoewel het demissionaire kabinet een deal van 270 miljoen gesloten gesloten leek te hebben over de verhoging van de salarissen van basisschoolleraren, stokt het bij de formatietafel. CDA, D66 en ChristenUnie willen eerst het financiële plaatje rond hebben, voordat ze hun fiat geven. Hun steun is nodig om de begroting met voldoende steun door beide Kamers te krijgen. Door tijd te kopen hoopt de PvdA dat de loonsverhoging alsnog in de begroting kan worden meegenomen.

Toch heeft Asscher de moed nog niet opgegeven, bleek gister na afloop van het overleg. ,,Het is nog niet klaar, maar we werken aan een oplossing. Of dat lukt kun je pas achteraf zeggen." De begrotingsplannen moeten morgen ingediend worden bij de Raad van State, die er een advies over zal uitspreken. Als de hogere salarissen daar niet in staan, dreigt Asscher alsnog uit het demissionaire kabinet te stappen.