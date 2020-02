Laatste kinderpardon: 1071 asielkinderen en hun familieleden mogen blijven

Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (asiel, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de zogeheten Afsluitingsregeling krijgen dus 569 asielkinderen die al lang in Nederland verbleven, alsnog een verblijfsvergunning. Net als dat de 502 volwassen familieleden van deze kinderen mogen blijven. In totaal werden van 1.100 kinderen en 1.090 bij hen horende volwassenen de dossiers tegen het licht gehouden.

Fraude

In totaal kwamen 263 kinderen automatisch in aanmerking voor een herbeoordeling. Daarvan hebben er 235 een verblijfsvergunning gekregen, schrijft Broekers-Knol. Daarnaast hebben zich nog 837 kinderen gemeld die niet automatisch voor deze regeling in aanmerking kwamen. Op basis van criteria hebben 334 kinderen uit deze groep een vergunning gekregen.

Anderen zijn afgewezen omdat kinderen bijvoorbeeld geen asielaanvraag hadden lopen. Ook was er een groep kinderen die niet al vijf jaar na de asielaanvraag in Nederland was, of omdat de aanvraag niet vijf jaar voor hun 18e levensjaar was ingediend.