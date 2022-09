Landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) stapt op: ‘Brief over toekomst boeren was ondermaats’

,,Toen ik begon als minister van Landbouw wist ik dat de sector voor grote uitdagingen stond”, begon Staghouwer zijn verhaal. Hij kwam er echter al snel achter dat die uitdagingen voor hem te groot waren. ,,Ik begon mezelf af te vragen: ben ik de juiste persoon voor deze klus? Afgelopen weekend kwam ik tot de conclusie dat ik die persoon niet ben. Om die reden treed ik terug als minister van Landbouw.”

Na zijn verklaring liep de minister weg zonder vragen te beantwoorden. Vorige week nam de Landbouwminister zich nog voor ‘meer Henk’ te laten zien. ,,Ik ben geen Klaver, ik ben Henk’’, lichtte hij toe. Maar dit weekend nam hij dus toch het besluit om er de brui aan te geven.

Komende vrijdag zou landbouwminister Henk Staghouwer met een perspectiefbrief komen over de toekomst van de boeren. Hij moest van nagenoeg de voltallige Tweede Kamer zijn ‘huiswerk overdoen’ en met een betere brief komen. De conceptbrief die hij maakte zou echter ‘ondermaats’ zijn, zo bevestigen kabinetsbronnen tegenover deze site. Ook verklaren zij dat de brief ‘te veel leek op de eerste nota’.

‘Broddelwerk’

In het stikstofdebat eind juni werd de brief door GroenLinks-leider Jesse Klaver afgedaan als ‘broddelwerk’. Ook PvdA-Kamerlid Joris Thijssen legde in dat debat minister van Landbouw Henk Staghouwer het vuur aan de schenen. ,,Ik begin steeds beter te begrijpen waarom de boeren zó boos waren’’, zei Thijssen over het totale gebrek aan perspectief dat de ChristenUnie-bewindsman de boeren biedt. Volgens SGP-Kamerlid Roelof Bisschop was ‘er nog geen fractie van duidelijkheid’ over wat kringlooplandbouw is. Daarbij wordt op een duurzame manier voedsel geproduceerd door hergebruik van land en grondstoffen.

De koning heeft het ontslag inmiddels ingewilligd. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) neemt de taken van Staghouwer voorlopig over. Schouten was in het vorige kabinet minister van Landbouw. Premier Mark Rutte heeft ‘veel waardering voor het werk dat Henk Staghouwer heeft verzet’ als minister van Landbouw. De bewindsman stapte maandag op. ,,Ik respecteer zijn dappere besluit om zijn taken neer te leggen en wens hem alle succes in de toekomst,” aldus Rutte.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het vertrek van ChristenUnie-bewindsman Staghouwer ‘een verdrietige dag’ en ‘een bitter moment’. ,,Negen maanden geleden had Henk de moed om ‘ja’ te zeggen toen ik hem vroeg om vanuit Groningen over te komen en minister te worden. Van dichtbij heb ik gezien hoe hij alles heeft gegeven om die pittige verantwoordelijkheid waar te maken. Ook op de momenten dat het zwaar was. In het contact met boeren en vissers zag je dat hij een man van de praktijk was met hart voor de sector. Dan was Henk op z’n best.’’

Volgens de ChristenUnie-leider heeft Staghouwer hem ‘dit weekend gemeld dat het voor hem nu hier stopt’. ,,In zijn verklaring bij zijn aftreden geeft hij aan dat hij zich steeds meer de vraag stelt of hij de aangewezen man is om als minister de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat, aan te gaan.’’ ‘Die eerlijkheid’ kenmerkt Henk Staghouwer volgens Seegers. ,,Henk zat hier nooit voor zichzelf, maar altijd voor de zaak.’’

Al langer slecht

Staghouwer lag al langer slecht bij de Tweede Kamer. Op de dag dat het ‘stikstofkaartje’ werd gepubliceerd, kwam de bewindsman niet met concrete maatregelen om boeren perspectief te geven voor de toekomst. Maar die brief was volgens critici veel te vrijblijvend. Het bedrijfsleven kreeg daarin een half jaar de tijd om zélf met een oplossing te komen.

Maandag kondigde Staghouwer aan dat de voorstellen, die de Kamer voor Prinsjesdag had geëist, langer op zich laten wachten. Staghouwer wilde de stikstofgesprekken tussen boeren en kabinet onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes afwachten.

Staghouwer was eerder gedeputeerde van Groningen. Hij startte op 10 januari van dit jaar in zijn nieuwe baan als minister, samen met de rest van de bewindslieden in het vierde kabinet Rutte. Hij is de eerste die opstapt.