Lang ondenkbaar, nu niet meer: coronabewijs op het werk

En zo schetsten premier Mark Rutte en De Jonge een aantal maatregelen die het kabinet later dit jaar mogelijk gaat afkondigen, mits de Tweede Kamer er mee instemt. De Kamer is overigens bijzonder kritisch.



Deze zomer leek het allemaal nog zo goed te gaan met de bestrijding van de pandemie. Op 13 augustus zei Rutte: ,,We snakken allemaal naar het moment dat we ook de laatste beperkingen kunnen opheffen. We hopen en verwachten ook wel dat dat dit najaar nog zal zijn, bijvoorbeeld op 1 november, maar zeker weten doen we dat niet.’’



Maar nu het 1 november is geweest heeft Rutte ‘een lastige boodschap’. ,,We wisten dat er een najaarsgolf aan zou komen.’’ En het aantal coronapatiënten is weliswaar minder hoog dan tijdens de vorige pieken, maar er is wel een probleem. Ziekenhuispersoneel kan het werk na anderhalf jaar op hun tenen te hebben gelopen bijna niet meer aan. Het ziekteverzuim is hoog en er moet nog heel veel uitgestelde zorg worden ingehaald. De Jonge: ,,Dan is ook een lager aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen al een grote belasting.’’