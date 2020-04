Langer ouderschapsverlof vanaf 2022

Wie vanaf 2022 ouderschapsverlof wil opnemen, krijgt daar in de eerste negen weken deels voor betaald. Dat laten minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) aan de Tweede Kamer weten. De verlofweken moeten wel worden opgenomen voordat het kind 1 jaar oud is.

Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken is het verlof bedoeld om ouders meer mogelijkheden te geven om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd door te brengen met hun pasgeboren kind. Koolmees: ,,We willen de taakverdeling tussen de zorg voor jonge kinderen en werken makkelijker maken.” Door dit al vroeg makkelijker te maken hoopt het kabinet dat ouders eerlijker de taken verdelen.

Van Engelshoven wijst erop dat het belastingstelsel, de kinderopvang en onze normen en waarden er vaak toe leiden dat ‘kersverse vaders zich soms gedwongen voelen om meer uren te blijven werken en moeders om meer tijd te steken in de zorgtaken. Daar wil ik vanaf.’ De nieuwe regeling geeft partners meer ruimte voor keuzes in de verdeling van arbeid en zorg, aldus de minister, die ook emancipatie in haar pakket heeft.

De regeling geldt naar schatting voor zo'n 200.000 ouders en wordt uitgekeerd door het UWV. Ouders krijgen straks van het UWV een uitkering ter hoogte van de helft van hun dagloon, tot het maximale dagloon. Dat maximaal dagloon wordt door het UWV steeds aangepast en bedraagt dit jaar 219 euro.

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald.

15 weken

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners, naast vijf dagen vrij, nog vijf weken (deels) betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Hier komt in het eerste jaar dus nog negen weken bij waarmee het deels betaalde verlof vanaf 1 augustus 2022 op vijftien weken komt.



Voor moeders is het anders geregeld. Zij hebben nu zestien tot twintig weken betaald zwangerschapsverlof. Daar komen vanaf vanaf 1 augustus 2022 ook negen weken deels betaald ouderschapsverlof bij.

FNV

De vakbond FNV wil dat het aangekondigde betaald ouderschapsverlof van negen weken niet voor de helft, maar volledig wordt doorbetaald. Volgens de bond kan lang niet iedereen het zich veroorloven om de helft van zijn loon te missen. ,,Met deze regeling zal niet iedereen de volle negen weken verlof opnemen, maar alleen die mensen die het zich kunnen veroorloven. Op deze manier is het een verlof voor de rijken”, zegt FNV-bestuurslid Judy Hoffer.

De bond pleit voor volledig betaald ouderschapsverlof, gratis kinderopvang en moderne schooltijden. ,,Alleen dan kan werk en privé beter verdeeld worden over mannen en vrouwen”, aldus Hoffer.