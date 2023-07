Leden beslissen in referendum of PvdA en GroenLinks samen de verkiezingen in gaan

Leden van PvdA en GroenLinks stemmen nog deze week over de vraag of beide partijen met een gezamenlijke lijst en programma de verkiezingen in gaan. In dat geval komt er vermoedelijk ook één lijsttrekker. Dat zullen partijvoorzitters Esther-Mirjam Sent (PvdA) en Katinka Eikelenboom (GroenLinks) naar verwachting zondag bekendmaken.