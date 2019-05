Leden Provinciale Staten kiezen Eerste Kamer

Minister Dekker reageert op ‘emigratie’ Van der Graaf: regels op de schop

25 mei Het is minister Sander Dekker een doorn in het oog dat veroordeelden zoals Volkert van der Graaf gemakkelijk onder voorwaarden vrij kunnen komen. Daarmee reageert hij op het nieuws dat Volkert niet is geëmigreerd en ook geen plannen lijkt te hebben.