Lees hier zelf de volledige geheime kabinetsnotulen over de toeslagenaffaire

Podcast Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week

11:59 Notulen van de ministerraad verdwijnen normaal 25 jaar jaar in een kluis voordat gewone stervelingen als u en ik die kunnen inzien. Maar maandagavond geeft het kabinet de notulen vrij van vergaderingen die het in 2019 had over de toeslagenaffaire.